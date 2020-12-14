وزير الخارجية الأسبق: المصالحة الخليجية مع قطر ستشمل تهدئة إعلامية فقط.. فيديو

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن، لن تكون نسخة متطابقة من إدارة أوباما، رغم تأثره به.

وتابع العرابي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «بايدن ستكون لديه قدرة على إعادة الانسجام مع حلف الناتو وأوروبا، بينما ستكون علاقة واشنطن بروسيا فاترة في عهده».

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وحول ملف المصالحة الخليجية قال وزير الخارجية الأسبق، «قد يكون هناك قدر من التهدئة السياسية على المستوى الإعلامي، كون الدوحة تنسق مع تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن فتح الباب مع إيران، ودعم حزب الله».