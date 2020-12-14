الأزهر يثمن افتتاح معرض فى نيوزيلندا للتعريف بالإسلام: يعزز قيم التعايش

جدة - نرمين السيد - وقال المرصد فى بيان، إن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة تتخذها نيوزيلندا للقضاء على التطرف والإرهاب بعد الحادث الإرهابى المروع الذى شهدته مدينة "كرايستشيرش" العام الماضى، والذى راح ضحيته 51 مسلمًا من الركع السجود فى أثناء صلاة الجمعة.

وأوضح المرصد أن هذا المعرض يعزز من قيم الاندماج والتعايش، ويقضى على الصور النمطية المرتبطة بالإسلام والمسلمين والمسجد فى عقول كثير من أبناء المجتمع النيوزيلندى.

وصرَّح أنتونى رايت، مدير المتحف، بأن المعرض يبرز دور المسجد بوصفه مركزًا للحياة الدينية الإسلامية، ومكانًا يلتقى فيه الناس ويتشاركون الأخبار ويتعلمون سويا ويحتفلون معا بالمناسبات الدينية والوطنية.

وبين أن المعرض سيلقى الضوء على مقتنيات إسلامية نادرة، بما فى ذلك نسخة مزخرفة من المصحف يعود تاريخها إلى عام 1700، كما سيعرض غطاء الرأس الذى كانت ترتديه رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن، خلال الفعاليات العامة التى أقيمت عقب حادث المدينة المروع فى 2019.