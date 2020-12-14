فيديو.. الفريق أسامة ربيع: استهداف ناقلة النفط بجدة لن يؤثر على قناة السويس

جدة - نرمين السيد - واضاف الفريق ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن العالم عليه أن يتحد لمواجهة الإرهاب والقضاء على هذا الظاهرة وتداعيتها.

وأوضح أن الهيئة بذلت مجهودا كبيرا خلال 2020 للمحافظة على المجرى الملاحى ليعمل 24 ساعة يوميا، مضيفًا: "اتعاملنا بحرفية مع جائحة كورونا، وقدمنا حوافز للسفن وهو ما كان له مردود إيجابى".