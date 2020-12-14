محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء (طلاب ومدرسون)

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة غدا الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
وبحسب المحافظ، يستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية. ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
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