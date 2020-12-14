وزيرا الصحة والشباب والرياضة يناقشان خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021

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وزيرة الصحة: حريصون على نجاح هذا الحدث العالمي بصورة مشرفة وبما يليق بمصر ومكانتها

وزير الشباب والرياضة: نعمل على قدم وساق لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة باستضافة البطولة بالتنسيق مع وزارة الصحة

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يؤكد ثقته في قدرة مصر على تنظيم البطولة بالشكل الأمثل.. ويوجه الشكر للدكتورة هالة زايد لما تبذله من جهد لإنجاح هذا الحدث العالمي



عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا، مساء اليوم الإثنين، بحضور الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة اليد، والسادة رؤساء اللجان المعنية وعدد من قيادات وزارتي الصحة والسكان والشباب والرياضة، لمناقشة خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد "رجال"، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 يناير حتى 31 يناير 2021.

وتناول الاجتماع مناقشة المحاور الرئيسية لخطة التأمين الطبي لمباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تتضمن إدارة جميع الأزمات الطارئة، وتطبيق جميع الإجرءات الاحترازية والوقائية بكافة فعاليات المباريارت والأنشطة التي ستقام على هامش البطولة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وضيوف مصر الكرام من مختلف دول العالم في ظل مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان الأطر العامة لخطة التأمين الطبي للبطولة والتي سيتم تنفيذها من خلال قطاعات وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والوزارات المعنية، والاتحاد الدولي لكرة اليد، حيث تشمل تقديم الخدمات الطبية لجميع المشاركين في البطولة من (لاعبين، إداريين، لجان منظمة، جمهور) من خلال توفير عيادات طبية بالملاعب وبأماكن إقامة اللاعبين يتوافر بها (أدوية طواريء، وأجهزة طبية، ومستلزمات وقائية)، وإمدادها بفرق طبية مدربة على أعلى مستوى، فضلًا عن إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للوفود المشاركة حرصًا على سلامتهم، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بأماكن إقامة اللاعبين، وضيوف مصر، وكذلك صالات الألعاب التي ستقام بها مباريات البطولة.

وأشارت الوزيرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بجميع منافذ الدخول خاصة مطار القاهرة الدولي من خلال فرق الحجر الصحي، مع ترقب وصول الوفود والبعثات، ورفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع بالمستشفيات بالمحافظات التي ستقام بها البطولة، وكذلك متابعة تنقلات الوفود داخل مصر، كما تم وضع برنامج تدريبي بجميع الإرشادات لكافة الفرق الطبية وكذلك المتطوعين بلغات مختلفة للتوعية للوقاية من فيروس كورونا والإجراءات التي يجب اتباعها، مشددة على أهمية إدخال البيانات بشكل مستمر لضمان التحليل والتقييم السليم بشأن الرعاية الصحية والوقاية لجميع الوفود المشاركة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان – خلال الاجتماع- أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لنجاح هذا الحدث العالمي الذي تستضيف مصر، في ظل هذه الظروف، مشيرة إلى حرص الوزارة على التأمين الطبي لكافة الفعاليات والأنشطة الكبرى بصورة مشرفة وبما يليق بمصر ومكانتها.

كما أكدت الوزيرة حرصها على توفير جميع الاحتياجات الطبية اللازمة للبطولة بصفة عاجلة، ومتابعتها المستمرة لتنفيذ الخطة من خلال الاطلاع على التقارير اليومية، فضلًا وضع جميع السيناريوهات المحتملة خلال فعاليات البطولة والتدريب عليها لسرعة التعامل معها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لأي طاريء قد يحدث حتى الانتهاء من جميع فعاليات المبارايات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاهتمام البالغ للبطولة من قبل الدولة المصرية، وخاصة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على متابعة كافة الاستعدادات للبطولة، وتكليفه للحكومة باتخاذ كل ما يلزم لضمان تنظيم هذا الحدث العالمي.

وتابع وزير الشباب والرياضة أن العمل يجري على قدم وساق لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة باستضافة البطولة، سواء فيما يخص الملاعب وجاهزيتها، أو فنادق الإقامة والانتقالات، وكذا الإجراءات الطبية والوقائية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما أشاد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بما تبذله مصر من جهود متميزة لتنظيم البطولة، مُشيرا إلى أن هذه هي البطولة الأهم في مجال كرة اليد في العالم، وأنه على ثقة في قدرة مصر على تنظيمها بالشكل الأمثل، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لجهودها المبذولة في تأمين البطولة من الناحية الطبية بما يساهم في إنجاحها.