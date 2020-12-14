فيديو.. عضو باللجنة العليا للفيروسات: سنصل لذروة الموجة الثانية نهاية يناير

جدة - نرمين السيد - وأضافت أنور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن الأطقم الطبية حصلت على خبرة فى التعامل مع الجائحة، مشيدة بإجراءات الدولة وتوفير الأدوية.
وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، أن مصر ستصل إلى ذروة الموجة الثانية فى نهاية يناير المقبل، داعية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وعن لقاح كورونا الصينى قائلت: "آمن، وبنشجع الناس بالحصول عليه فى أقرب وقت، خصوصًا المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس".
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