فيديو.. محافظ الإسكندرية يتابع جهود السيطرة على حريق الميناء

جدة - نرمين السيد - انتقل محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، إلى ميناء الإسكندرية، لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق مخزن بضائع عامة تابع لمصلحة الجمارك.





كان حريق هائل اندلع، مساء اليوم، بأحد المبانى التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما"، دون حدوث أى إصابات أو خسائر بالمعدات أو تأثير على حركة الملاحة البحرية.

وأوضحت هيئة ميناء الإسكندرية فى بيان، أن الحريق تسبب فى انهيار أجزاء من مخزن البضائع المكون من أرضى و4 طوابق، ويقع على مساحة 1300م2 بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية.

ولفت البيان إلى أن تم الدفع بـ 16 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وإخلاء المنطقة المجاورة له، نظراً لتهالك المبنى، حفاظا على الأرواح.

وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية، عدم حدوث أى انفجارات جراء الحريق، مشيرة إلى أنه سيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب.