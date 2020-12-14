هبوط اضطراري لطائرة قادمة من بيلاروسيا في مطار الغردقة الدولي 

شهد مطار الغردقة الدولي، هبوطا اضطراريا مفاجئا، قبل قليل، لطائرة ركاب قادمة من بيلا روسيا، وذلك لوجود عطل فنى.
وأكدت مصادر ملاحية أن رقم الرحلة B2 8219 وعدد الركاب 160 قادمة من بيلا روسيا.
وفور تلقي المطار للبلاغ، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وإعلان الطوارئ، ولم تقع أي إصابات بين الركاب وتمت السيطرة على الموقف، حيث هبطت الطائرة بسلام، على أن تغادر الطائرة فور إصلاح العطل الفني مباشرة.
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