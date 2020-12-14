محافظ الإسكندرية يتابع أعمال إخماد حريق هائل بأحد مخازن ميناء الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، من داخل ميناء الإسكندرية، أعمال إخماد الحريق الهائل الذى اندلع بأحد المخازن بالميناء، والذى بدأ منذ الساعة الرابعة عصرا.

وفي سياق متصل؛ أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان صادر عنها أنه في تمام الساعة الثالثة و50 دقيقة من مساء اليوم حدث إندلاع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك ( مخزن روما ) وأن المخزن مكون من أرضي وأربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريباً بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.

وأوضح البيان أنه في تمام الساعة الرابعة تم وصول سيارات الحماية المدنية وبدء التعامل مع الحريق وتم الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية ويتم حاليا التعامل مع الحريق بإجمالي عدد 16 سيارة اطفاء .

كما تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظراً لتهالك المبنى، وقد حدث سقوط اجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران و السيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أي انفجارات وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.