انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل.. تعطيل الدراسة بهذه المحافظة غداً بسبب الطقس.. والتعليم تصدر قرار بترقية 301 ألف معلم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية، حذرت فيه من احتمال تعرض البلاد يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 لموجه جديدة من موجات الطقس السيئ، حيث يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدد من محافظات الجمهورية وخاصة على المحافظات الساحلية مثل محافظات الإسكندرية ومطروح.. إلخ.

تعطل الدراسة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 بمحافظة الإسكندرية:-

أصدر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، قرار بتعطيل الدراسة غداً الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، وذلك بناءً على البيان التحذيري الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي أكدت فيه على تعرض محافظة الإسكندرية إلى هطول أمطار غزيرة ورعدية.

واستثني قرار محافظ الإسكندرية قيادات وأطقم العمل والنبوتيجيات من تلك الإجازة على أن يكون نزولهم إلى العمل وفق الاحتياجات التي يقدرها مديري الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية.

وأشار محافظ الإسكندرية بأنه أصدر ذلك القرار وذلك خوفاً على حياة الطلاب وحفاظاً على سلامتهم وفي ذات الوقت إتاحة الفرصة للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم من تدابير للتعامل مع حالة الطقس الغير مستقرة.

التعليم تصدر قراراً بترقية 301 ألف معلم اعتباراً من 1/1/2021:-

أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي القرار رقم 247 لسنة 2020 بتاريخ 14 ديسمبر 2020 والمتضمن ترقية نحو 301 ألف معلم ومعلمة حيث تضمن القرار ما يلي:-

“نصت المادة الأولي في القرار على أنه اعتباراً من 1/1/2020 يتم منح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين الأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات والذين قد استوفوا البرامج التدريبية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والذين يبلغ عددهم نحو 301784 ألف معلم ومعلمه”