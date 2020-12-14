وظائف البنك الأهلي المصري ديسمبر 2020 الجديدة.. تحيا مصر ينشر التفاصيل

أوضح تحيا مصر تفاصيل وظائف البنك الأهلي المصري ديسمبر 2020 الجديدة، المتاحة للشباب وحديثي التخرج حيث يقبل الكثيرون منهم على التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري ويتساءلون عن تفاصيلها.

وظائف البنك الأهلي المصري



حرص البنك الأهلي المصري على توفير فرص عمل مناسبة للشباب خاصة المهتمين بمجال العمل المصرفي، ويقدم البنك الأهلي عدد من الوظائف الشاغرة لحديثي التخرج لعام 2016 و2017 و2018 و2019.

شروط وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج



- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالِ من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون المتقدمين من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عامًا عند التعيين.

- يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

الكليات والتخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف البنك الأهلي المصري

- تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).

- إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق).

- قتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء).

- تكنولوجيا المعلومات.

- حاسبات ومعلومات.

- هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).

- حقوق.

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خطوات التقديم في وظائف البنك الأهلي



- الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري

- الضغط على كلمة وظائف أعلى يمين الصفحة.

- الضغط على "حديثي التخرج"، ثم اضغط على "قدم طلبك الآن".

- اقرأ الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظائف ثم اضغط على "أقبل بالشروط".

