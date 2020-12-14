مكياج غريب .. إيمان العاصي في اطلالة جريئة لأول مرة علي "انستجرام"

شاركت الفنانة ايمان العاصي متابيعيها علي الانستجرام صورة باطلالة جريئ، ولفتت الصورة انظار المتابعين علي السوشيال ميديا، وحازت علي الاف الاعجابات والكثير من التعليقات.

إيمان العاصي تثير تعجب متابعيها



ظهرت الفنانة ايمان العاصي في صورة عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفديوهات " انستجرام " في مكياج جرىء فظهر مكياج العين " الايشادو" باللون الازرق، كما ارتدت اكسسوارات جريئة بالوان مختلفة " الاحمر والاصفر والازرق " ، وحلق دائري بألوان مختلفة وعدد من الخواتم، كما ظهر تاتو علي شكل قلب علي معصمها.



عكس تعليق الفنانة ايمان العاصي تحديها واصرارها علي مواجهه الازمات والتفاؤل بالمستقبل ، اذ ان الفنانة مرت بمرحلة صعبة اثناء اصابتها بفيروس كورونا المستجد ، وعدم قدرتها علي رؤية ابنتها مما سبب لها الألم.