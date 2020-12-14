شاهد روبى بشورت أسود جريء على "انستجرام" (صورة)

شاركت الفنانة روبى متابيعيها بأحدث صورة لها في إطلالة "جريئة" لفتت أنظار الآلاف من مُتابعيها، وجمهور السوشيال ميديا، إذ ظهرت باطلالة مثيرة للجدل وجريئة.

ونشرت روبى صورتها على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث لاقت الصورة إعجاب الالاف من متابيعيها، واستفزاز بعضهم.

وظهرت روبى باستايل "كاجول"على نهج الموضة الرائجة فى أميريكا وهى عبارة عن شورت أسود فوق الركبة و جاكيت لامع مع حزاء اسود بسيط كوتشي.

وعادة ما تظهر روبى باطلالات تثير اعجاب واستفزاز المتابعين فى نفس الوقت.





ومن ناحية أخرى تشارك روبى حاليا فى فلم "حلم سوسن" بجانب احمد فهمى وعمرو عبدالجليل، وكانت أخر اعمالها فلم "حملة فرعون" والذى تم عرضه فى العيد الأضحى.