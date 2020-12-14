ننشر تفاصيل حريق مخازن ميناء الإسكندرية (صور)

اندلع حريق، مساء اليوم الإثنين، بأحد مخازن البضائع داخل ميناء الإسكندرية، وأثارت صور الحريق مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً وأن الحريق تسبب في خسائر كبيرة.
حريق مخازن ميناء الاسكندرية
تواصل قوات إدارة الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وورد بلاغ للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية بالحريق الذي نشب بالمخزن القديم المخصص للبضائع العامة من باب 18 إلى باب 22 بالميناء.
وانتقل مسؤولو شرطة الميناء وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتبين بالفحص اندلاع النيران بالمخزن الذي يعرف بـ"مخزن روما"، المكون من 4 طوابق، وتبين أن المخزن يضم بضائع عامة وأخرى مهملة ومستحضرات تجميل وغيرها.
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وأكدت الحماية المدنية أن الحريق لم يسفر عن حدوث إصابات أو تأثير على حركة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية.
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