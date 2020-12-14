vodafone فودافون توفر راوتر DSL الجديد بـ 5 جنيه.. أعرف باقات النت

أعلنت Vodafone فودافون عن توفير راوتر DSL الجديد بـ 5 جنيه بدلاً من الراوتر القديم بقيمة شهرية رمزية، حيث أن الراوتر الجديد من فودافون يجعلك تستمع بالسرعات على باقات فودافون للنت الأرضي

Vodafone فودافون

ونشرت فودافون عبر صفحتها الرسمية "غير الراوتر القديم واستمتع بأعلى سرعات مع راوتر فودافون DSL الجديد بـ ٥جنيه في الشهر".

وأضافت لتأجير الراوتر اطلب #393*2828* للحصول على الكود، واستلم الراوتر من أقرب فرع".

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