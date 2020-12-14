أعلنت Vodafone فودافون عن توفير راوتر DSL الجديد بـ 5 جنيه بدلاً من الراوتر القديم بقيمة شهرية رمزية، حيث أن الراوتر الجديد من فودافون يجعلك تستمع بالسرعات على باقات فودافون للنت الأرضي
Vodafone فودافون
ونشرت فودافون عبر صفحتها الرسمية "غير الراوتر القديم واستمتع بأعلى سرعات مع راوتر فودافون DSL الجديد بـ ٥جنيه في الشهر".
وأضافت لتأجير الراوتر اطلب #393*2828* للحصول على الكود، واستلم الراوتر من أقرب فرع".
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تفاصيل باقات فودافون DSL
ينشر تحيا مصر أسعار DSL فودافون الجديدة لسرعات تصل إلى 30 ميجا و 70 ميجا و 100 ميجا بسعات تحميل مختلفة كالتالى:
• باقه الـ 30 ميجا بـ 136.80 جنيه – 140 جيجا وبعد انتهاء الباقه هيكمل بسرعة 256 KB
• باقة الـ 30 ميجا بـ 171 جنيه – 175 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعة 256 KB
• باقة الـ 30 ميجا بـ 285 جنيه – 300 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعة 256 KB
• باقة الـ 30 ميجا بـ 570 جنيه – 600 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعة 256 KB
• باقة الـ 70 ميجا بـ 399 جنيه– 300 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعة 256 KB
• باقة الـ 100 ميجا بـ 513 جنيه – 300 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعة 256 KB
• باقة الـ 100 ميجا بـ 798 جنيه – 600 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعة 256 KB
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر vodafone فودافون توفر راوتر DSL الجديد بـ 5 جنيه.. أعرف باقات النت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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