أمطار على القاهرة .. الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس غدًا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من الليلة ستستمر موجة الأتربة ونشاط الرياح، على معظم أنحاء الجمهورة والوجه البحرى والقاهرة، وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، حتى غداً الثلاثاء وسيصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على السواحل الشمالية، محذرة من انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والصحراوية.





وتابعت "إيمان شاكر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد" : مع نهاية اليوم غدًا الثلاثاء ستزداد فرص سقوط الأمطار الخفيفة على القاهرة، على أن تكون متوسطة الشدة يوم الأربعاء. ولفتت إلى أن التراجع فى درجات حرارة الطقس غدًا سيصل إلى 3 درجات، لتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة، ويوم الأربعاء 19 درجة مئوية.

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