فيديو.. وزيرى عن الكشف الأثرى الجديد بسقارة : المنطقة ستظل تبهر العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزيرى، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية الحياة، أنه تم الكشف عن آبار للدفن جديدة، بها توابيت ولقى أثرية ضخمة، يصل عمرها إلى ما يقرب من 3.500 سنة.

وأوضح أن الكشف الجديد، سيوضح أسرار جبانة الأسرة 18 أو19 بمنطقة آثار سقارة، الأمر الذى سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن منطقة سقارة، ستظل تبهر العالم، بكل ما هو جديد، مؤكدًا أن العمل مستمر للوصول إلى قطع أثرية أكثر.