فيديو.. معا فى مواجهة الفساد.. الرسالة الدعوية التاسعة لوزير الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى الرسالة التاسعة والتى جاءت بعنوان "معا فى مواجهة الفساد"، إن مواجهة الفساد أحد دعائم أى حكم رشيد، فالحكم الرشيد يقوم على 4 دعائم أساسية وهى إقامة العدل ومواجهة الفساد وحرية المعتقد والعمل على تحسين أحوال الناس.
ويأتى ذلك استمرارا لدور الوزارة الريادى فى نشر ثقافة السلام فى دول العالم قولا وفعلا، وتأصيلا للعيش الإنسانى المشترك، وتأكيدا منها على القواسم المشتركة بين الأديان، وحرصها على الوصول بصوت الإسلام الوسطى إلى العالم أجمع من خلال بيان الصورة المشرقة للفكر الإسلامى.
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