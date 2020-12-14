فيديو.. الجمارك: انهيار نصف مبنى مخزن روما بميناء الإسكندرية بسبب الحريق

جدة - نرمين السيد - قال الشحاتة الغتورى، رئيس الإدارة المركزية بالجمارك، إنهم تلقوا حوالى الساعة الثالثة عصرا بلاغا باندلاع حريق فى مخزن روما بميناء الإسكندرية، مؤكدا أن المبنى مكون من 5 طوابق.





وأضاف الغتورى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن نصف المبنى انهار بسبب الحريق، لافتًا إلى أنه ليس هناك خسائر فى الأرواح، وسيتم حصر الخسائر المادية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية بالجمارك، أن الحريق ما زال مشتعلا حتى الآن، منوهًا إلى أن المخزن كان به بضائع مهملة وأغلبها منتهية الصلاحية.

وأكد أنه تم إخلاء الموانئ من المواد الخطرة والألعاب النارية بناء على توجيهات المسؤولين فى الدولة.