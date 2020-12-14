الأرصاد تحذر أصحاب الأمراض الصدرية من طقس الغد 

كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مرددا «حالة من عدم الاستقرار الجوية بدأت منذ أمس وشهدنا اليوم انخفاض درجات الحرارة بقيمة 5 درجات، فضلا عن نشاط الرياح المثيرة للأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية».

وأشار "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي «أحمد موسى»، ببرنامج «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد» إلى استمرار الرياح المثيرة للأتربة غدا على القاهرة ومعظم المحافظات، محذرا أصحاب الأمراض التنفسية والصدرية من التعرض لها.

ولفت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار في الساعات الأولى من الصباح على الإسكندرية والسلوم، لتزيد غزارتها على مدار الغد، مشيرا إلى استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والغربية.

وتابع «تنتهي حالة عدم الاستقرار الأربعاء بأمطار متوسطة على القاهرة، لتستقر الأوضاع بشكل كبير يوم الخميس والجمعة» مناشدا المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية.

وأشار إلى أن درجة الحرارة ستصل على القاهرة غدا الثلاثاء إلى 19 درجة.

واليكم الطقس يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 :

أمطار متوسطة إلى غزيرة : على مناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشید – بلطيم ) .

أمطار متوسطة : على مناطق من ( دمياط - بورسعيد ) .

أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية – الاسماعيلية – السويس ) .

فرص أمطار خفيفة مساء ( 20 ٪ تقريبا ) : على مناطق من القاهرة الكبرى .

نشاط رياح ورمال مثارة : على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية .