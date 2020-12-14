الأرصاد تحذر أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بسبب موجة الطقس السيئ

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية عن التفاصيل المتعلقة بحالة الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تضرب مصر وبلغت سرعتها 26 عقدة في أغلب الأنحاء، مشيرا إلى أنه يجب ارتداء الملابس الثقيلة.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامي سيد على، إنه وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية نوهت فيه بارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، فإن هذه الحالة بدأت منذ ظهر اليوم ومستمرة حتى غدا الثلاثاء على القاهرة.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض غدا الثلاثاء، موجها نصيحة للمواطنين، قائلا: "السادة المواطنين الذين يعانون من أمراض تنفسية وصدرية عليهم التجنب المباشر لهذه الحالة من الطقس".

وواصل شاهين، أن المدن الجديدة والمكشوفة أكثر عرضة لهذه الحالة، مستدركا أنه بداية من غدا تنتهي الرياح المثيرة للرمال والأتربة وبعدها تأتي أمطار لتنهي هذه الحالة تماما وتنقي الجو.

وأشار مدير مركز التنبؤات الجوية التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار ستكون متوسطة في القاهرة الأربعاء وغزيرة على بعض المحافظات في مقدمتها مطروح.