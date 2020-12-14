ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. تعرف على مركز محمد صلاح

يواصل النجم المصري محمد صلاح التنافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد انتهاء الجولة الـ12 بالبريميرليج وقبل انطلاق الجولة الـ13 غدًا، حيث أحرز نجم ليفربول هدفه العاشر في الدوري الإنجليزي، في شباك نادي فولهام من ركلة جزاء، ليقترب من دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 11 نقطة.ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

وعادل محمد صلاح نجم ليستر سيتي جيمي فاردي وكذلك سون هيونج مين لاعب توتنهام في بريميرليج، بعدما سجل هدفه العاشر هذا الموسم بإحرازه هدفاً في شباك نادي برايتون.

وواصل هاري كين مهاجم توتنهام الاقتراب من هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدفاً في شباك كريستال بالاس، صباح اليوم الأحد، ليرفع أهدافه في بريميرليج إلى 9 أهداف.

قائمة هدافي بريميرليج هذا الموسم:

1- دومينيك كالفرت لوين (إيفرتون) - 11 هدف.

2- محمد صلاح (ليفربول) - جيمي فاردي (ليستر سيتي) - سون هيونج مين (توتنهام) - 10 أهداف.

3- هاري كين (توتنهام) - 9 أهداف.

4- باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) - 8 أهداف.

5- كالوم ويلسون (نيوكاسل) - ويلفريد زاها (كريستال بالاس) - برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) - 7 أهداف