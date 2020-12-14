صو.. إخماد حريق مخزن الجمارك بالإسكندرية بعد 6 ساعات

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جدة - نرمين السيد - ووصل فريق من النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد لاشين، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، إلى ميناء الإسكندرية لمعاينة موقع الحريق.
وأمر المستشار عمر سليم رئيس النيابة، بتشكيل لجنة فنية وهندسية لمعاينة المبنى فور إخماد النيران، وطلب تقرير الحماية المدنية، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير خبراء الأدلة الجنائية.
واندلع حريق هائل، اليوم الإثنين، بأحد المبانى التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما"، دون حدوث أى إصابات أو خسائر بالمعدات أو تأثير على حركة الملاحة البحرية.
وأوضحت هيئة ميناء الإسكندرية فى بيان لها، أن الحريق تسبب في انهيار أجزاء من مخزن البضائع المكون من أرضى و4 طوابق، ويقع على مساحة 1300م2 بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية.
ولفت البيان إلى أنه تم الدفع بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وإخلاء المنطقة المجاورة له، نظرا لتهالك المبنى وحفاظا على الأرواح.
وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية، عدم حدوث أى انفجارات جراء الحريق، مشيرة إلى أنه سيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب.
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