جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى عمرو أديب، إن اليوم هو بداية النهاية لكابوس كورونا بعد بدء التطعيم بلقاح فايزر فى الولايات المتحدة والإمارات، عقب أيام قليلة من بدء التطعيم فى بريطانيا.





وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، والذى يقدمه عبر فضائية "إم بى سى"، مساء الإثنين: "النهاردة يوم مهم، وإحنا خلاص داخلين على نهاية كورونا". وأوضح أن هناك 3 ملايين شخص سيتم تطعيمهم فى أمريكا كبداية، وحتى نهاية ديسمبر سيتم تطعيم 30 مليون، وعلى نهاية مارس سيتم تطعيم 100 مليون شخص، مضيفًا: "أغلب المواطنين سيخضعون للتطعيم". وعرض أديب، خلال البرنامج فيديو لحصول أول أمريكية على لقاح كورونا، معلقًا: "الأمريكيون كانوا بيحتفلوا بانتصار عظيم". وأوضح أن الفئات الأولى التى ستحصل على اللقاح هم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. عمرو أديب: اليوم بداية النهاية لكابوس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.