بـ 170 صوتا.. مصر تفوز بعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

جدة - نرمين السيد - فازت مصر بعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام للفترة 2021/2022 بعد حصولها على أكبر عدد من الأصوات بلغ 170 صوتاً فى الانتخابات التى عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 14 ديسمبر الجارى، وشهدت منافسة قوية على 5 مقاعد لعضوية اللجنة.





وأوضح السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أن إعادة انتخاب مصر لعضوية هذه اللجنة الأممية بأكبر عدد أصوات يؤكد دور مصر الرائد فى مجال بناء السلام، ويعكس ثقة المجتمع الدولى فى قدرة مصر على مواصلة إسهاماتها المتميزة فى هذا المجال الحيوى.

وأوضح أن مصر قامت بدور فاعل فى إنشاء هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام عام 2005، الذى تعد اللجنة إحدى مكوناته، وتمتعت منذ ذلك الحين بعضوية شبه دائمة فى لجنة بناء السلام مما خلّف إرثاً ثرياً ورصيداً كبيراً وممتداً من الإسهام والدعم لصالح جهود بناء السلام فى العالم، وخاصة فى إفريقيا، بما فى ذلك أثناء عضوية مصر بمجلس الأمن للفترة 2016/2017 وتوليها دور المنسق للعلاقة بين مجلس الأمن ولجنة بناء السلام حينذاك، ثم رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين فى 2018، ورئاسة الاتحاد الإفريقى فى 2019 بالتزامن مع تولى مصر منصب نائب رئيس لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة.

وأضاف إدريس أن إفريقيا ظلت دائماً على قمة أولويات العضوية المصرية بلجنة بناء السلام لاسيما وأن القارة تشغل الشق الأكبر من جدول أعمال اللجنة.

وأشار إلى مُبادرة مصر – إبان رئاستها للاتحاد الإفريقى عام 2019 – بإطلاق عملية لإعادة إحياء وتفعيل "السياسة الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية فى أعقاب النزاعات"، لضمان مواكبتها للسياق الدولى الراهن، فضلاً عن اختيار الاتحاد الإفريقى للرئيس المصرى رائداً لملف إعادة الإعمار والتنمية فى القارة، واستضافة القاهرة لمركز الاتحاد الإفريقى المعنى بهذا الملف.

كما أوضح مندوب مصر الدائم كذلك أن مصر تترأس التجمع الإفريقى لبناء السلام بنيويورك الذى تمكن من بلورة موقف إفريقى موحد إزاء عملية المراجعة الحكومية لهيكل الأمم المتحدة لبناء السلام التى يجرى التفاوض حول مخرجاتها حالياً بالمنظمة، وتقود مصر دفع وتعزيز المصالح الإفريقية خلال هذه المفاوضات.

وأكد إدريس عزم مصر مواصلة جهودها لتطوير هيكل بناء السلام بالأمم المتحدة، وتأمين الدعم اللازم للدول الخارجة من النزاعات والمتأثرة بها خاصة فى القارة الإفريقية.