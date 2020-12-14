محافظ أسوان: إنشاء فرقة للتدخل السريع للتعامل مع المواطنين بلا مأوى

جدة - نرمين السيد - صرحت بذلك الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، خلال الاجتماع مع المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى، من أجل توفير كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية والمعيشية للمواطنين الذين بلا مأوى.

وشددت نائب محافظ أسوان، على ضرورة وضع استراتيجية وآلية للقضاء نهائيا على ظاهرة التسول بالمحافظة حفاظا على الشكل الحضارى بها، والقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والتى تعد آفة تهدد السلام الاجتماعى.

وأكدت أبوزيد، أن فرق التدخل السريع ستساهم فى حماية أطفال الشوارع من مخاطر التعرض للعديد من المشاكل الصحية والنفسية والإجتماعية، موضحة أن فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى سيقوم بمتابعة الحالات بلا مأوى بعد استقرار حالتها الصحية تمهيدا لإيداعها بدور الرعاية الإجتماعية.