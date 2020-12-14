ليفاندوفسكي يحصد جائزة اللاعب الذهبي لعام 2020

حصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني على جائزة اللاعب الذهبي لعام 2020، كأفضل لاعب في العالم من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية في الجائزة التي أطلقتها منذ عام 2003، حيث ساهم البولندي في فوز بايرن بكل من الدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

قال المهاجم البولندي عن مواجهة لاتسيو في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا: "سيكون الأمر صعبًا، لقد لعب لاتسيو جيدًا في دوري أبطال أوروبا، وليس كذلك في الدوري الإيطالي، ونحن مستعدون لمواجهتهم".

أضاف: "الفوز بدوري الأبطال كان شعورًا رائعًا، إنه حلم تحقق بعد هذا العمل الشاق، لقد منحني مشاعر قوية، لكن ليس من المهم عدد الألقاب التي فزنا بها، ولكن عدد الألقاب التي لا يزال بإمكاننا الفوز بها".

وأكد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أنه كان بإمكانه الانضمام إلى جنوة في الماضي: "هناك العديد من اللاعبين البولنديين في إيطاليا، عندما كنت أصغر سنًا ، وكنت ألعب مع ليخ بوزنان ، كان بإمكاني الانضمام إلى جنوة لكني أردت اللعب في دوري أبطال أوروبا واخترت بوروسيا دورتموند بدلاً من ذلك".

وأتم: "أعتقد أنه كان القرار الصحيح، بالنظر إلى ما أنا عليه الآن".