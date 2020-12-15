صور.. رسامة 44 شماسا بدير القديس القمص يسى ميخائيل بطما

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا إسحق أسقف طما، اليوم الإثنين، القداس الأول من شهر كيهك المبارك المعروف بـ"بشارة الملاك لزكريا" بدير القديس القمص يسى ميخائيل بطما، بمشاركة كهنة الدير وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.





وخلال القداس ألقى الأنبا إسحق، كلمة روحية على الشعب. وفى السياق ذاته، تمت عقب صلاة الصلح، رسامة 44 شماسا من أبناء كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية كوم إشقاو فى رتبة "المرتل". كما تمت عملية المعمودية والميرون المقدس لـ6 أطفال من أبناء الإيبارشية.

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