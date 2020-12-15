محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء 15 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق مراكز ادكو ورشيد وكفر الدوار وذلك لسوء الاحوال الجوية حفاظًا على سلامة الطلاب ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والإدارات التعليمية.
ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية والوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أثار الامطار الغزيرة وتطهير صفايات المطر والمصارف والترع لاستيعاب أكبر كمية من مياه الامطار.
وأشار محافظ البحيرة إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمراجعة أى أحداث طارئة وتلقى بلاغات المواطنين وحل الأزمات المتعلقة بالأمطار بشكل فورى.
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