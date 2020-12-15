تم السيطرة علي الحادث.. إنقلاب مقطورة محملة بمواد بترولية واشتعالها بطريق السويس

شهد طريق السويس إنقلاب مقطورة محملة بمواد بترولية مما أدي لإشتعالها ، جاء ذلك أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بكمية من المواد البترولية" بنزين " بطريق القاهرة - السويس الصحراوى ( الطريق الداعم ) فى الإتجاه القادم من القاهرة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إنقلابها بالطريق . نتج عن ذلك إشتعال السيارة وإصابة قائدها وأحد الأشخاص كان برفقته ،تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج ،لم يؤثر الحادث على الحركة المروية بالطريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ورفع آثار الحادث .

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