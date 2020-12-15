موجز السوشيال .. تحذير من أمير مرتضى حول انتخابات الزمالك .. ورسالة من تركي آل الشيخ

ونشر عمر كمال صورة له مع احمد شيبة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وعلق عمر كمال قائلا " احمد شيبه وعمر كمال كلها أيام وهتسمعوا أقوى دويتو ان شاء الله ".
واحتفل عمر كمال، مؤخرًا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 على يوتيوب، ويعد مهرجان "أنتي معلمة" غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.
وكشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تراجعه عن مشاركة الراقصة لورديانا التي تصدر اسمها مؤخرًا محركات البحث بعد رقصها على إحدى الأغنيات، في أحدث كليباته «أنتِ معلمة» الذي يجمعه بحمو بيكا.
بصور مع الخطيب وحسن حمدي وشوبير .. رانيا علواني: ليلة في حب الأهلي
وعلقت رانيا علوانى قائلة: "ليلة في حب الاهلي.. شكرا كابتن شوبير علي التجمع الدافئ والاحتفال معا بنادينا الحبيب وسط رموز ومحبي النادي #عائلة_الاهلي #الاهلي_فوق_الجميع ".
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واحتفلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بكأس بطولة الأمم الأفريقية التاسعة في تاريخ النادي بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة.
ونشرت رانيا علواني مجموعة من الصور لها رافعة الكأس من احتفالية الأهلي بالبطولة وعلقت عليها: "مبروك أعظم نادي في الكون".
وحقق النادي الأهلي بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.
رسالة قوية من تركي آل الشيخ| تفاصيل
وكتب تركي آل الشيخ من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الرجاء من جميع الأحباب عدم الاستماع للإشاعات المغرضة ".
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وأنشأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مؤسسة خيرية لعمل الخير في السعودية وجميع البلاد العربية.
ونشر تركي، "اللوجو" الخاص بالمؤسسة واكتفى بكتابة كلمة "قريبًا" على حسابه بموقع تويتر، ومن المقرر أن يبدأ آل الشيخ العمل بها خلال الفترة القليلة المقبلة.
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