مايا مرسي تشيد بجهود لجنة المرأة ذات الإعاقة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة اليوم في الاحتفال بمخرجات مبادرة "حمايتك في قانونك" الذي نظمه المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ضمن انشطة لجنة المرأة ذات الاعاقه بالمجلس القومي للمرأة وفي إطار حملة الـ ١٦ يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة.

وفي بداية كلمتها توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر الي الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة واعضاء اللجنة علي الدور المتميز والفريد الذي يقومون به في دعم ملف المرأة ذات الإعاقة، مشيرة الى ان الملف اخذ منحني جديدا للغاية منذ بدء عملهم علي هذا الملف الهام والملح، مشيدة بالدور الذي قامت به اللجنة ضمن مبادرة "حمايتك في قانونك " بتبسيط المواد الموجودة بالقانون. والتي تتصدي لعدد من اشكال العنف الموجه ضد المرأة ذات الاعاقة سواء في قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 او في باقي القوانين الاخري بعبارات سلسة تصل للجميع ، وهي رسائل صادقة مصاغة بشكل متميز ومن اشخاص معنيين بالقضية بشكل كبير.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر لجميع الاجهزة والوزارات والهيئات والجمعيات الأهلية ولجان المجلس التي تعاونت مع اللجنة في اعداد الرسائل والخروج بها بهذا الشكل المتميز، كما توجهت بالشكر في ختام حملة الـ ١٦ يوما من الانشطة المناهضة للعنف ضد المرأة لجميع العضوات واعضاء المجلس ولجان وفروع المجلس ومكتب شكاوي المرأة والامانة العامة علي الدور المتميز الذي قاموا به خلال الحملة، معربة عن بالغ سعادتها بالانشطة التي تمت حتي الآن.

من جانبها اشارت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس الى أن اللجنة قامت من خلال اطلاقها مبادرة " حمايتك في حقوقك " بالعمل علي اعداد رسائل مبسطة وواضحة عن اشكال العنف الذي تتعرض له المرأة ذات الاعاقة وما نص عليه قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وكافهة القوانين الاخرى من مواد تنصف المرأة ذات الاعاقة وتتصدي لكافه اشكال العنف الموجه ضدها مؤكدة علي تضمين القانون علي عقوبات مغلظة لأي عنف موجه ضد المرأة ذات الاعاقة.

وتوجهت هجرس بخالص الشكر لجميع اعضاء اللجنة وجميع الوزارات والجمعيات الاهلية ولجان المجلس المختلفة والي مكتب شكاوي المرأة والسيدات ذوات الاعاقة والامهات لأفراد ذوي اعاقة للخروج بهذه الرسائل الهامة للغاية، مشيرة الى ان هذا جهد ليس فقط اللجنة ولكن كافة الاجهزه سابقة الذكر.

وأشارت الدكتوره هبه هجرس الى انها شعرت بسعاده بالغة عندما تم اختيارها من قبل الرئيس بعد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه كعضو في المجلس مما يؤكد علي بدء مرحلة جديدة من اهتمام الدوله بالمرأة ذات الاعاقة واعتبارها من ضمن فئات السيدات التي يجب الاهتمام بها بعد ان تم تجاهلها لسنوات ، ثم قامت باستعراض كيف تم استحداث لجنة المرأة ذات الاعاقه بالمجلس مع اعادة تشكيل المجلس في عام ٢٠١٦ والذي بدأ كمقترح وتحول الي حقيقة وواقع ، مشيرة الي الدور الذي قامت به اللجنه منذ انشائها حيث كان الهدف منها دعم المرأة ذات الاعاقة ومساندتها والتوعية بحقوقها في المجتمع.

وأشارت ايضا الي ان المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتوره مايا مرسي كان حريصا علي اختيار امرأة ذات اعاقة كعضو في كل فرع من فروع المجلس الـ٢٧ في مختلف المحافظات وهو امر في غاية الاهميه خاصة ان المرأة ذات الاعاقة تعتبر جزءا هاما في المجتمع.

وأشارت داليا عاطف عضو لجنة المرأة ذات الاعاقه الي فكرة المبادرة لافتة الى ان الفكرة بدأت من وجود قانون للاعاقة ينافس قوانين الاعاقه علي مستوى العالم ، حيث ان القانون يصب في مصلحة ليس فقط المرأة والفتاة ذات الاعاقه ولكن أسرهن أيضا ، وكان الهدف من نشاط "حمايتك في قانونك " تبسيط مواد قانون الاعاقه والقوانين التي تنصف المرأة ذات الاعاقه وتوصيلها بشكل مبسط للسيدات ولكافة افراد المجتمع ليكونوا علي معرفه ووعي بهذه الحقوق ، مشيرة الى ان هذا النشاط لن يتوقف عند هذا الحد هو مجرد بدايه وسيتم الوصول بالرسائل الي كافة محافظات الجمهوريه وتوعيه الافراد في كافة المناطق واجهزة الدولة بها.

وتوجهت الدكتوره مها هلالي المقرر المناوب للجنة المرأة ذات الاعاقه بالشكر للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة لكونها المصدر الملهم للجميع والي الدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس علي الدور الذي تقوم به داخل اللجنة والي جميع اعضاء اللجنه والمعنيين في مختلف الوزارات واجهزه الدوله ، مستعرضة الجهود التي قامت بها اللجنة للخروج بهذه الرسائل.

وأشارت الى ان هذه الرسائل مخرجات العمل ثلاثة شهور متتالية بداية من تشكيل لجنة مصغرة من لجنة المراة ذات الاعاقه بالمجلس، قمنا من خلال اللجنة المصغره بتحديد انواع العنف المختلفه واشكاله حيث تم اختيار ١٦ شكلا من أشكال العنف وجدنا اهميتها وتأثيرها علي المرأة ذات الاعاقه تلا ذلك البحث عن مواد القانون المعنيه بهذه الاشكال من العنف في قانون الاعاقة الذي يعد فخرا لمصر ، وهو يحمي حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه ، كما تم البحث عن العقوبات الموجوده بالقانون بالاستعانة بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس.

وتلا ذلك عقد ثلاثة لقاءات الاول مع سيدات ذات اعاقة وامهات لافراد ذوي اعاقة والثاني مع الجمعيات المعنية بالمراة ذات الاعاقة والثالث مع المسئولين في وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات الذين اهتموا بتوصيل الموضوع للوزراء و الوزارات التابعين لها.

واشارت الي انه تم الخروج بـ١٦ رسالة هامة ومميزة الذي نحتفل بالانتهاء منها اليوم تم وضعها علي هيئة بوسترات تتضمن شكل العنف الذي تتعرض له المرأة ذات الاعاقه والمادة التي تتصدي لها في القانون ، مشيرة الي الدور الذي ستقوم به عضوات فروع المجلس القومي للمرأة من ذوي الاعاقه في نقل هذه الرسائل الي الافراد في هذه المحافظات.

واستعرضت نهى مرسي مدير عام الادارة العامة للجان بالمجلس انشطة ادارة اللجان بالمجلس القومي للمرأة خلال حمله الـ ١٦ يوما من الانشطة المناهضة للعنف ضد المرأة والتي حرصت علي مراعاة الظروف التي فرضتها علينا جائحة كورونا في مصر والعالم حيث تم تنظيم معظمها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالاضافه الى ما تم تنفيذه علي الارض حيث تمت مراعاة كافه الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع والتي يأتي من بينها نشاط لجنه المرأة ذات الاعاقه "حمايتك في قانونك" والذي نحتفل بمخرجاته اليوم.