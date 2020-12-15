نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل سفير مصر لدى الأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين، السفير إيهاب جمال الدين قبيل سفره لتسلم مهام عمله سفيرا لمصر بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات من أهمها جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي داخل مصر، وخارجها من خلال موفديها من الأئمة بمختلف دول العالم، ومن خلال حركة الترجمة الواسعة، وتزويد العديد من المراكز الإسلامية في مختلف دول العالم بهذه الإصدارات.

وناقش جهود وزارة الأوقاف التوعوية في مجال حقوق الإنسان وإسهاماتها في خدمة المجتمع، وكذلك تم بحث سبل الاستفادة من جهود الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف، والتنسيق لإبراز التجربة المصرية في ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة وفقه العيش المشترك، وتجربة العمل المشترك بين الواعظات والراهبات.

كما أطلع وزير الأوقاف السفير على خطة الوزارة في بناء الوعي وإعدادها لمؤتمر دولي كبير مارس المقبل تحت عنوان: حوار الأديان والحضارات والثقافات.