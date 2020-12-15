عصام عفيفى: لابد من وجود كتلة صلبة بالبرلمان.. ولدى الناس موروث سلبي عن حزب الأغلبية

قال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، عصام عفيفي، ، إن حزب مستقبل وطن متواجد فى الشارع منذ فترة طويلة، وأغلبيته الكبيرة داخل المجلس طبيعي، نتيجة لتفاعله مع الناس.

وتابع، لدى الناس رؤية سلبية عن حزب الأغلبية، وهذا غير صحيح، لأنه لابد أن تكون هناك كتلة صلبة داخل المجلس.

وأكد خلال حديثه، على فضائية أون تي في، على ضرورة وجود حزب أغلبية، لأخذ قرار التشريعات والقوانين والموافقة أو الرفض على الموازنات وغيره.