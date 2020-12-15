قال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، عصام عفيفي، ، إن حزب مستقبل وطن متواجد فى الشارع منذ فترة طويلة، وأغلبيته الكبيرة داخل المجلس طبيعي، نتيجة لتفاعله مع الناس.
وتابع، لدى الناس رؤية سلبية عن حزب الأغلبية، وهذا غير صحيح، لأنه لابد أن تكون هناك كتلة صلبة داخل المجلس.
وأكد خلال حديثه، على فضائية أون تي في، على ضرورة وجود حزب أغلبية، لأخذ قرار التشريعات والقوانين والموافقة أو الرفض على الموازنات وغيره.
ليس برلمان الصوت، لوجود عدد من الخبرات المتنوعة ومختلفة، فى أغلبية ولكن لا يوجد برنامج للأغلبية، وإذا كان برنامج الأغلبية به توافق
ت النائبة أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصام عفيفى: لابد من وجود كتلة صلبة بالبرلمان.. ولدى الناس موروث سلبي عن حزب الأغلبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.