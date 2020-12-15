أميرة العادلى: التنسيقية بها تنوع كبير.. ولن نكون صوت واحد داخل البرلمان

قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بها تنوع كبير، ونضم عدد من عناصر اليسار المصرى، والليبراليين.

وتابعت خلال حديثها على فضائية أون تى في، إن التنسيقية ستعبر عن أكثر من صوت داخل البرلمان، ولن نكون صوت واحد، بل سنقدم أنفنسنا وفقًا للمجريات والمتغيرات، بشكل جرئ وفعال.

وأضافت، أعتقد أن وجودنا داخل المجلس سيقدم تنوع كبير، ويوجد عدد من أعضاء التنسيقية رفضت قبل ذلك الموازنة العامة للدولة، قبل الدخول فى المجلس وبالتأكيد ستقدم نفسها بنفس الطريقة خلال وجودها فى المجلس، لأننا نمس هموم الناس.