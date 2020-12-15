عصام عفيفى: مستقبل وطن مارس دوره الرقابى بقوة فى المجلس الحالى.. وانحيازنا الأول للمواطن

قال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، عصام عفيفي، إن المجلس المقبل يضم عدد من الأحزاب لها أرضية واسعة فى الشارع المصرى، مثل حزب مستقبل وطن والوفد والشعب الجمهورى، وغيرهم من الأحزاب.

وصنف عفيفي خلال حديثه على فضائية أون تي في، عدد من الأحزاب، مشيرًا إلى أن حزب الشعب الجمهورى يعد من أحزاب الموالاة، بينما الوفد من أحزاب المعارضة.

وأكد أن من أولويات حزب مستقبل وطن، سيكون كل ما يهم المواطن، ويأتى فى مصلحته، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل القوانين.

وشدد على أن حزب مستقبل وطن، سيمارس دوره الرقابى على الحكومة، مشيرًا إلى أن المجلس الحالى كان فيه مستقبل وطن فى مقدمة الأحزاب التى مارست دورها الرقابى، حتى أن عدد من أعضاء الحزب قدموا طلبات إحاطة.

