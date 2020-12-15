بنك CIB يوفر وديعة Up-Front بعائد مقدم.. أعرف تفاصيلها



أعلن بنك CIB عن وديعة Up-Front بعائد مقدم، يدعم من خلالها بنك CIB عملائه بالحصول على ودائع مقسمة ومختلفة.

مميزات وديعة Up-Front من بنك CIB



- يتم صرف العائد مقدمًا في نفس يوم ربط الوديعة.

- توفر باقة متنوعة من فترات الاستحقاق تصل إلى عام (أسبوع، شهر، شهرين، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، 12 شهر).

- متاحة بالجنيه المصري للعملاء الأفراد والشركات.

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ويمكنكم متابعة أسعار العوائد من بنك CIB فور الدخول هنــــــــــــــــــا

والجدير بالذكر أن للتواصل مع بنك CIB يرجي الاتصال على رقم 19666 أو زيارة أقرب فرع من فروع البنك التجاري الدولي.

