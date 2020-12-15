أعلن بنك CIB عن وديعة Up-Front بعائد مقدم، يدعم من خلالها بنك CIB عملائه بالحصول على ودائع مقسمة ومختلفة.
مميزات وديعة Up-Front من بنك CIB
- يتم صرف العائد مقدمًا في نفس يوم ربط الوديعة.
- توفر باقة متنوعة من فترات الاستحقاق تصل إلى عام (أسبوع، شهر، شهرين، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، 12 شهر).
- متاحة بالجنيه المصري للعملاء الأفراد والشركات.
اقرأ أيضًا.. بنك CIB يوفر أقل فائدة على القروض الشخصية.. أعرف التفاصيل
ويمكنكم متابعة أسعار العوائد من بنك CIB فور الدخول هنــــــــــــــــــا
والجدير بالذكر أن للتواصل مع بنك CIB يرجي الاتصال على رقم 19666 أو زيارة أقرب فرع من فروع البنك التجاري الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك CIB يوفر وديعة Up-Front بعائد مقدم.. أعرف تفاصيلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.