قال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، عصام عفيفي، إن المقصود بتصريح رئيس الوزاراء الموجه من الرئيس السيسي، بضرورة التحول إلى دولة مدنية حديثة، المراد به تدعيم الدولة المدنية الحديثة الموجودة بالفعل.
وتابع خلال حديثه، من وسائل دعم الدولة المدنية الحديثة، هو تطبيق النصوص الدستورية، وتطوير الأحزاب السياسية، لأن هذا مقترن بتطبيق الديموقراطية.
وأكد عفيف أن مستقبل وطن، دعا كل الأحزاب لجلسات حوارية قبل الانتخابات، لمناقشة القوانين التى تنظم العملية الانتخابية، والقوانين التى تهم المواطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصام عفيفى: لابد من دعم وسائل الدولة المدنية الحديثة.. ومستقبل وطن اجتمع بجميع الأحزاب لمناقشة القوانين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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