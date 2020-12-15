عصام عفيفى: لابد من دعم وسائل الدولة المدنية الحديثة.. ومستقبل وطن اجتمع بجميع الأحزاب لمناقشة القوانين

قال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، عصام عفيفي، إن المقصود بتصريح رئيس الوزاراء الموجه من الرئيس السيسي، بضرورة التحول إلى دولة مدنية حديثة، المراد به تدعيم الدولة المدنية الحديثة الموجودة بالفعل.

وتابع خلال حديثه، من وسائل دعم الدولة المدنية الحديثة، هو تطبيق النصوص الدستورية، وتطوير الأحزاب السياسية، لأن هذا مقترن بتطبيق الديموقراطية.

وأكد عفيف أن مستقبل وطن، دعا كل الأحزاب لجلسات حوارية قبل الانتخابات، لمناقشة القوانين التى تنظم العملية الانتخابية، والقوانين التى تهم المواطن.

