أميرة العادلى: نعيش فى ظل دولة مدنية حديثة.. والأحزاب فى مصر غير مؤثرة

قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا نعيش فى ظل دولة مدنية حديثة بالفعل، ولكن تحتاج فقط إلى عوامل دفع وتطوير.

وتابعت خلال حديثها على فضائية أون تي في، إن التعبيرات السياسية أحيانا تخون من يتحدث، وفكرة الصوت الواحد خطيئة كبرى، ولابد أن يكون هناك تقبل لرأى الآخرين.

وأشارت العادلى، إلى أن الأحزاب السياسية فى مصر غير قوية ولا مؤثرة، مشيرة إلى أن عدد الأحزاب الكبير الذى يصل إلى 109 حزب سياسي، وذلك يؤثر بالسلب على العمل الحزبى، والسبب هو البعد عن الشارع ومعرفة همومه.