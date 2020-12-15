«مستقبل وطن» يتابع حل أزمة حرمان أهالي المنيب من «الإنترنت»

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة الجيزة إنها تواصل متابعة حل شكاوي عدد من أهالي منطقة المنيب، بشأن حرمانهم من خدمات التليفون الأرضي والإنترنت.

وأكد مستقبل وطن، إنه فى إطار الدور المجتمعي والخدمي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، واصلت أمانة الحزب بمدينة الجيزة

من جانبه، قال المستشار جمال راجح، أمين حزب مستقبل وطن بقسم الجيزة، إن أمانة الحزب تتابع منذ اللحظة الأولى شكاوي سكان المنيب من حرمانهم من خدمات التليفون الأرضى والتي أثيرت يوم الأربعاء الماضى وتم التوجه على الفور إلى المهندس تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة للوقوف على أبعاد الشكاوي على أرض الواقع، وتم التواصل كذلك مع المهندس محمد عنتر مدير منطقة الجيزة بالشركة المصرية للاتصاالات وعرض المشكله عليه والذى تواصل مع المهندس خالد امين مدير سنترال المنيب وافادوا أنه لا مشكله من تركيب كابلات تليفون أرضى وتشغيل خدمه الانترنت لما يقرب من 300 أسرة، والأمر فقط يتطلب موافقة وتصريح من حى جنوب الجيزة وبعد التواصل مع مسئولي الحي تم إرسال الموافقة من الحى إلى السنترال وانه لا يوجد مانع من الحفر بعد سداد المطالبة المالية من السنترال للحى لزوم الحفر والتركيب وإعادة الحفر لأصله.

وأشار "أمين الحزب"، إلى أن أهالى سكان شارع جسر الكنيسه بالمنيب ينتظرون الآن فقط موافقة السنترال ومدير المنطقة بالشركة المصرية للإتصالات لإتمام الإجراءات التي كان وعد بها فور موافقة الحى، وسيتم بدء أعمال الحفر والتركيب وفى يوم واحد سيكون الأمر منتهي والسنترال جاهز لتقديم خدماته لكل الراغبين.

وأوضح "راجح"، أن تدخل أمانة الحزب فى تلك الشكاوي جاءت بعد استمرار الأزمة لأكثر من عام من التسويف والانتظار لأهالى شارع جسر الكنيسه بالمنيب من شكوى حرمانهم من تركيب التليفون الارضى ووصول الانترنت مما زاد وأرهق كاهل المواطنين بالمصاريف وذلك لمتابعه تلقى التعليم عن بعد وذلك وفقا لنظام التعليم الجديد والذى يتطلب تواجد خدمه الانترنت بالمنازل بالإضافة للأعمال الحره والخاصه المتعلقه بالانترنت، فضلاً عن تواجد مستشفى كبير أيضاً لا تتواجد لديها خدمات الإنترنت.

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وأشارت أمانة الحزب، أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".