كل ماتريد معرفته عن الشهادة الدولارية من بنك مصر

يوضح تحيا مصر كافة التفاصيل عن الشهادة الدولارية من بنك مصر والتى يقبل على شرائها الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال لاسيما أن الدولار الأمريكي يعتبر العملة الأولى في التعاملات التجارية، ويوفر بنك مصر الشهادة بمدة تتراوح حتى 5 سنوات.
تفاصيل شهادات الثبات الدولارية من بنك مصر
الحد الأدنى للشراء: 100 دولار أمريكي
- الشهادة الثلاثية "مدتها 3 سنوات"، العائد: 2.15% (ربع سنويا).
- الشهادة الخماسية "مدتها 5 سنوات"، العائد: 2.2% (ربع سنويا).
- تُجدد تلقائيا.
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تفاصيل شهادات بلادي بالدولار الأمريكي:
- الحد الأدنى للشراء: 100 دولار.
- الشهادة السنوية "مدتها عام"، العائد: 2.10% (نصف سنويا).
- الشهادة الثلاثية "مدتها 3 سنوات"، العائد: 2.15% (نصف سنويا).
- الشهادة الخماسية "مدتها 5 سنوات"، العائد: 2.2% (نصف سنويا).
- تجدد حسب رغبة العميل.
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