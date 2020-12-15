قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلى، لم أصدق أن النادى الأهلى هو من يتواصل معي للتفاوض، مشيرًا إلى إنه تلقى مكالمة من أحد الأشخاص المجهولين وقال إنه من النادى الأهلى.
وتابع خلال حديثه مع الإعلامية إسعاد يونس، إنه تشكك بعض الأمر فى صحة المكالمة، وطلب من زوجته، وهى مدير أعماله التحقق من المتصل، وبالفعل كان أمير توفيق، مسئول التعاقدات فى النادى الأهلى، وكان أخذ التصريح من رئيس النادى محمود الخطيب.
وعن حوراه مع محمود الخطيب، رئيس النادى، أكد موسيمانى أن اللقاء الأول كان سهل للغاية، وأكد لى أثناء الحوار أن النادى يحتاج لمدير فنى يعرف طريقة لعب الفرق المنافسة، وكنت أعرف طريقة لعب الزمالك والوداد، وقلت له:" أنا الشخص المناسب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيمانى: لم أصدق أن الأهلى يفاوضنى.. وأكدت للخطيب أننى الرجل المناسب للمهمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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