موسيمانى: غيرت طريقة لعب النادى الأهلى.. وحرمان الفريق من اللقب لسنوات كان دافعًا قويًا للفوز

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلى، إنه خلال أول لقاء له مع لاعبى الأهلى طالبهم بضرورة تغيير طريقة اللعب الذى يتبعها الفريق.

وتابع خلال حديثه مع الإعلامية إسعاد يونس، إنه لم يغير طريقة اللعب بشكل كامل، بل ثبت أماكن وطرق تحرك اللاعبين، ولكنه تخلى نسبيًا عن الاندفاع الهجومى، الذى تسبب فى خسارة النادى الأهلى للقب الأفريقى.

وأضاف، النادى الأهلى لم يأخذ اللقب الأفريقى الأقرب إلى جماهيره منذ 7 سنوات،ـ وهو أيضًا لم يحصل على البطولة منذ 4 سنوات، وهذا كان دافعًا قويًا لللقتال على البطولة.