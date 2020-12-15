فوائد بنك القاهرة على شهادة البريمو 3 تتعدي 12%

ينشر تحيا مصر تفاصيل شهادة البريمو 3 سنوات من بنك القاهرة ونسبة الفوائد عليها، لاسيما أنها تعتبر من أعلى شهادات الإدخار في بنك القاهرة من حيث العائد المطروح عليها.

فوائد بنك القاهرة على شهادة البريمو 3

تتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.10% سنويا للعائد ربع السنوي، و12.25% سنويا للعائد نصف السنوي.

كما أنه لا يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة قبل مضى 6 أشهر، اعتبارًا من اليوم التالى لشراء الوعاء الادخارى، على أن يتم البدء فى احتساب العائد من يوم الشراء.

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الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة بنك القاهرة



- طلب إصدار شهادة ادخار من أحد فروع البنك

- بطاقة رقم قومى سارية

- إيصال مرافق

- شهادة إثبات دخل

