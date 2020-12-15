تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الثلاثاء 15 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الثلاثاء 15- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار البنك الأهلي المصري



أوضح تحيا مصر تفاصيل وظائف البنك الأهلي المصري ديسمبر 2020 الجديدة، المتاحة للشباب وحديثي التخرج حيث يقبل الكثيرون منهم على التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري ويتساءلون عن تفاصيلها.

وظائف البنك الأهلي المصري ديسمبر 2020 الجديدة.. تحيا مصر ينشر التفاصيل



آخر أخبار بنك CIB



أعلن بنك CIB عن وديعة Up-Front بعائد مقدم، يدعم من خلالها بنك CIB عملائه بالحصول على ودائع مقسمة ومختلفة.

بنك CIB يوفر وديعة Up-Front بعائد مقدم.. أعرف تفاصيلها



آخر أخبار بنك مصر



آخر أخبار بنك مصر

يوضح تحيا مصر كافة التفاصيل عن الشهادة الدولارية من بنك مصر والتى يقبل على شرائها الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال لاسيما أن الدولار الأمريكي يعتبر العملة الأولى في التعاملات التجارية، ويوفر بنك مصر الشهادة بمدة تتراوح حتى 5 سنوات.