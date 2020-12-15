تحيا مصر يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأثنين 14-12 -2020 أورنج / المصرية للاتصالات / فودافون

يوضح تحيا مصر نشرة أخبار الاتصالات اليوم الثلاثاء 15- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات.

آخر أخبار أورنج



أعلن أورنج عن عروض شهر ديسمبر 2020 على موبايل OPPO حيث يواصل الكثير بحثهم عن عروض الموبايلات والخدمات التى توفرها أورنج على أحدث الماركات.

عروض أورنج ديسمبر 2020 على موبايل OPPO



آخر أخبار فودافون



أعلنت Vodafone فودافون عن توفير راوتر DSL الجديد بـ 5 جنيه بدلاً من الراوتر القديم بقيمة شهرية رمزية، حيث أن الراوتر الجديد من فودافون يجعلك تستمع بالسرعات على باقات فودافون للنت الأرضي

Vodafone فودافون توفر راوتر DSL الجديد بـ 5 جنيه.. أعرف باقات النت



آخر أخبار المصرية للاتصالات



في ظل تساؤل المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة، أوضحت المصرية للاتصالات أنها تطرح فاتورة التليفون الأرضي الجديدة عبر موقع المصرية للاتصالات مع بداية شهر يناير المقبل أول فاتورة في 2021 وتستمر لمدة شهر من تاريخ إعلانها.

المصرية للاتصالات تعلن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي الجديدة



ويتابع تحيا مصر كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.

