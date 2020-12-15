بيتسو موسيمانى: لا أحب التحدث عن خسارة الأهلى من صن داونز لأنى أحمل اسمه الآن

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلى، لا أحب أن اتحدث عن خسارة الأهلى من صن داونز، عندما كنت المدير الفنى للفريق الجنوب أفريقى.
وتابع خلال حديثه مع الإعلامية إسعاد يونس، إن لاعبى النادى الأهلى كان لديهم إحساس بالقدرة على الفوز فى تلك المباراة، وعندما سألت لاعبين النادى الأهلى، أكدوا لى أنهم لم يكن يعلموا طريقة لعب صن داونز، وعلى النقيض كنت أعد للمباراة منذ فترة وأشاهد نقاط الضعف فى الفريق المنافس.
وأشار إلى أنه خلال أول لقاء له مع لاعبى الأهلى طالبهم بضرورة تغيير طريقة اللعب الذى يتبعها الفريق، حتى يفوز النادى العريق بالبطولة الأفريقية الغالية، الذى كان يتمناها الجماهير.
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