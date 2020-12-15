موسيمانى: الزمالك كان الأفضل فى المباراة النهائية

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلى، إن نادى الزمالك كان الأفضل فى المبارة النهائية لدورى أبطال أفريقيا، ولكننى استغللت الانهيار فى الدقائق الأخيرة وفضلت الضغط على الفريق فى تلك اللحظة، وبالفعل نجحنا.
وتابع خلال حديثه مع الإعلامية إسعاد يونس، لم أفوز فى كازبلانكا نهائيًا عندما كنت المدير الفنى لصن داونز، ولكنى فوزت مع الأهلى فى المغرب لأنى أملك الفريق الأقوى.
وأضاف، تحكمنا فى المبارة ضد الوداد بشكل جيد، وتمكنا من الفوز، وهذا أيضًا ما فعلنا فى المبارة الأخرى فى القاهرة.
أما مبارة الزمالك، كنا نحتاج الفوز، فهو الأهم من الأداء لأن المبارة النهائية تتطلب ذلك.
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