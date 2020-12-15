فيديو .. صاحب شخصية باتمان فى 6 أكتوبر : نمت وصحيت لقيت نفسى تريند

جدة - نرمين السيد - قال باسم رؤوف، صاحب شخصية "باتمان" فى 6 أكتوبر، والذى كان حديث مواقع السوشيال ميديا، إنه يعمل فى مجال استيراد السيارات، مؤكدا أن سيارة "باتمان" التى ظهر بها فى مقاطع الفيديو عبر السوشيال ميديا مرخصة، معلقا: "السيارة مرخصة وورقها سليم وجماركها كمان".





وأضاف رؤوف، خلال مداخلة عبر سكاى بى، ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين: "أنا طول عمرى بحب شخصية باتمان، وردود الناس فى الشارع كانت غير متوقعة". وتابع: "أنا ناوى أنقذ الشيخ زايد من أى حد ييجى جنبها، ولو فيه أعمال خيرية هاعملها"، واستطرد، قائلاً: "أنا نمت وصحيت لقيت نفسى تريند على السوشيال ميديا، ومش عارف أمشى فى الشارع".

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