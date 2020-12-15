فيديو.. عمرو أديب: الكمامة طلعت اختراع عبقرى وسلاح بتار

جدة - نرمين السيد - عرض الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، والذى يقدمه عبر فضائية "إم بى سى"، مساء الإثنين، فيديو عن تأثير العطسة أو الكحة فى الأماكن المغلقة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا أقل 8 مرات من سمك الشعرة.





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